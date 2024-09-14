Konyaspor 3 Puanla Döndü

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Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Samsunspor maçından 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Samsunspor deplasmanının tek golle galip ayrılan Konyaspor'da Teknik Sorumlu Fatih Serkan Albayrak, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Albayrak, kritik deplasmandan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Fatih Serkan Albayrak, "Zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk. Üst üste galip geldiler. Geçen sene iç saha galibiyetleri alan bir takımdı Samsunspor. Hafta içi hücum ve savunma yönlerini çalıştık. Sezon başından beri savunmaya ağırlık verdik. Son 2 maçtır gol yemedik. Bu maçtan galip ayrılmak güzeldi. Kolay bir hava şartları yoktu. Nem oranı çok yüksekti. Rakibimiz çok zorlu bir rakip. Beraber oynamasını biliyorlar. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Aldığımız 3 puan sevindirici. Bir sonraki haftalarda skorun yanına oyunu da ekleyerek galibiyetler almak istiyoruz" dedi. - SAMSUN