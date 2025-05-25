Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 Yenildi

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Joao Pereira düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Pereira, "Yine her zamanki gibi iyi oynadık. Pozisyonlara girip, golleri de bulduk. Oyuna iyi başlayan taraf bizdik. İlk golü bulduk, sonra hemen ikincisini de bulduk. Ben ligde kaldığımız için, hem de oyuncularımın bu kadar kaliteli bir futbol sergiledikleri için çok mutluyum. Oyuncularım çok iyi savaştılar, çok yüksekte oynadılar. Maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Ben oyuncularımı hem fedakarlıklarından dolayı hem de maçı kazandıklarından dolayı tebrik etmek istiyorum" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da, Alanyaspor'un bulunduğu konumdan dolayı Konyaspor'a oranla motivasyonunun daha yüksek olduğunu söyledi. Uçar, "Son 6 maçını evinde kazanarak bu noktaya gelen ekibimizle beraber son maçı da kazanarak bir nevi kulüp tarihinde bir ilki başarmak istiyorduk. Kazanarak seyircilerimizi son maçta evine mutlu göndermek istiyorduk. Ama bunu başaramadık bugün itibariyle bunun birçok sebepleri var. Bugün istediğimiz oyunu maalesef yansıtamadık. Gerçekçi olmak gerekirse Göztepe ve Başakşehir maçlarında alışkın olduğumuz bir oyun formatıyla sahadaydık. Ancak bugün itibariyle bunda gerek bireysel olarak yaptığımız hatalar ilk önce 15 dakikalık bölümde sonrasında da rakibin bulunduğu konumdan itibaren motivasyonunun bize oranla daha yüksek olmasının etkisi vardı. 15 dakikalık bölümde gerek savunmada, gerek hücumda istediklerimizi yapamadık ama sonraki bölümde aslında oyunu biz kontrol edebildik. İkinci bölümde maalesef Oğulcan'ın bizim tarafımızdan kabul edilemeyecek hareketi bizi 10 kişi bıraktı. Buna rağmen yüklendik ama rakip gerçekten konsantre olarak çok iyiydi. Buradan alacakları 1, ya da 3 puanla ligde kalabileceklerdi. Maalesef 1-2 kaybettik üzgünüz" diye konuştu.