Konyaspor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, pas çalışması ve üç grupta oynanan 5'e 2 ile başladı. Futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak savunma-hücum organizasyon çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek. - KONYA