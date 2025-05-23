Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıkları yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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