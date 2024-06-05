Konyaspor, Ali Çamdalı ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor, Ali Çamdalı ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Teknik Direktör Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve 2. Başkanı Adem Bulut'un katıldığı imza töreninde, Ali Çamdalı'ya başarılar dileyen kulüp, onun geçmişte takım kaptanlığı yaptığı sezonlarda Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığını hatırlattı.

05.06.2024 20:23
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Konyaspor, Teknik Direktör Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve 2. Başkanı Adem Bulut katıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar yeşil beyazlı formamızı terleten ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı aldığımız sezonlarda takım kaptanlığımızı yapan Ali Çamdalı'ya yeniden hoş geldin diyor, teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Ali Çamdalı ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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