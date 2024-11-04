Konyaspor Başkanı Hakemlere Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Spor

Konyaspor Başkanı Hakemlere Tepki Gösterdi

Ömer Korkmaz, Başakşehir maçında hakemlerin kararlarını eleştirerek, futbolda kalite düşüklüğüne dikkat çekti.

04.11.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, sahalarında 3-2 yendikleri RAMS Başakşehir maçında hakemin verdiği kararlara tepki gösterdi.

Korkmaz, AA muhabirine, futbolda en çok konuşulanların başında hakemlerin geldiğini söyledi.

Futbolun ilerlemesi için bu anlayışın değişmesi gerektiğine dikkati çeken Korkmaz, dün oynadıkları maçta da hakemin bazı kararlarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Korkmaz, maçın başında Yusuf Erdoğan'ın içinde olduğu gol pozisyonun faul kararıyla kesildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Devamında yüzde yüzlük gol pozisyonumuz kesiliyor. Oyuna bir şekilde motivasyon olarak düşük başlıyorsunuz. Bana göre çok büyük bir hata hakem adına. Oyun içinde etkileniyorsunuz 'hakem bize maçı kazandırmayacak' psikolojisi maalesef insanları tedirgin ediyor. Bir de penaltı pozisyonumuz var, evlere şenlik. Belki lehimize verilecek bir faule, penaltı çalınıyor. Hakem performanslarının zaten kötü olduğunu hepimiz konuşuyoruz ve farkındayız. Hakemlerin yeterliliği konusunda endişelerimiz var. Hakem pozisyona uzak, zaten pozisyonu görme şansı yok. Doğrudan bir penaltıyla cezalandırdı."

Ligde her hafta hakemlerin gündemde olduğunu belirten Korkmaz, "Bugün TFF iyi işler yapıyor ama dönüp bakıyorsunuz, sadece hakemler üzerinden yıpranan federasyon haline geliyor. Maçtaki rakibimiz Başakşehir şampiyonluk görmüş, Avrupa'da bizi temsil eden bir takım. Göksel Gümüşdağ Başkanımız uzun yıllar futbolun içinde, çok emekleri var. Emin olun Göksel Başkan dünkü maçı kendi yönetse bu kadar kötü yönetmezdi. Hakemlerimizin psikolojik olarak maçlara hazır olmadıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Korkmaz, Başakşehir, Konyaspor, Politika, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Hakemlere Tepki Gösterdi - Son Dakika

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