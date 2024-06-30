Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transfer yasağını kaldırdık - Son Dakika
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transfer yasağını kaldırdık

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transfer yasağını kaldırdık

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezon hazırlıklarına başlamadan önce transfer yasağını kaldırdıklarını açıkladı. Başkan Korkmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve takımın kamp dönemine hazır olduğunu belirtti.

30.06.2024 16:27
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kısa sürede transfer yasağını kaldırdıklarını ve yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacaklarını belirterek, "Kısa süre içerisinde Konyaspor'umuzun önündeki en büyük engel olan transfer yasağını kaldırmayı başardık" dedi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 1 Temmuz'da başlayacakları yeni sezon hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları, kamp hazırlıkları ve UEFA'dan aldıkları transfer yasağının kalkması gibi konulara değinen Başkan Korkmaz, "Süper Lig'de kaldığımız 26 Mayıs Pazar gününün hemen ertesinde kolları sıvadık. Yönetim kurulumuzda bir daha böylesine acı bir tecrübe yaşamamak adına, neler yapabileceğimizi uzun uzun konuştuk. Planımızı ve rotamızı belirledik. Önümüzdeki ilk hedef, kulübümüze UEFA tarafından verilen transfer yasağını kaldırmaktı. Kısa süre içerisinde Konyaspor'umuzun önündeki en büyük engel olan transfer yasağını kaldırmayı başardık" şeklinde konuştu.

"Transfer çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor"

Yönetim kurulunda yapılan istişareler sonucunda Teknik Direktör Ali Çamdalı ile devam kararı aldıkları hatırlatan Başkan Korkmaz, "Teknik heyetimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde takımımızdan ayrılacak isimleri belirledik. Konyaspor'umuza yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ettiğimiz 10 futbolcumuzla yollarımızı ayırdık. Diğer yandan transfer çalışmalarımıza hız verdik. Şu ana dek üç isimle sözleşme imzaladık ve renklerimize bağladık. Futbol şubemiz, gece gündüz demeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bütçemize uygun olarak kaliteli, mücadeleci, sahada savaşan ve özellikle aile bağları güçlü kadro kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Kamp dönemi başlıyor"

Başkan Korkmaz yeni sezonun, yeni hedefler ve heyecanlar getireceğini belirterek, "Yeni umutlar ve yeni hedefler diyerek başladığımız bu yolda, takımımız Pazartesi günü toplanacak. Konyaspor'umuz, birinci etap kamp çalışmalarını Kayacık Tesisleri'mizde yapacak. Daha sonra Kayseri'ye gidecek takımımızın üçüncü etap kamp hazırlıklarını ise yurt dışında yapmasını planlıyoruz. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Yaptığımız çalışmalarımız ve tek gayemiz, Konyaspor'umuzun lige hazır olması yönündedir. Takımımız, inşallah verimli kamp dönemi geçirecek ve lige hazır olacaktır" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transfer yasağını kaldırdık - Son Dakika

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