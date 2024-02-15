Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fonksiyonel kuvvet ve core çalışmalarının ardından dar alanda top oyunu oynadı. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek.

15.02.2024 19:11
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan fonksiyonel kuvvet ve core ile başladı. Salon çalışması sonrası sahaya çıkan futbolcular, ısınmanın ardından iki grupta 8'e 4 dar alanda top oyunu oynadı. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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