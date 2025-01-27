Konyaspor Bodrumspor\'a Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan fitness çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, iki grup halinde 8'e 3 top kapma ve pas çalışması yaptı. Geçiş oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek. - KONYA