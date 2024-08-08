Konyaspor, Boranijasevic ve Aleksic ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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Konyaspor, Boranijasevic ve Aleksic ile anlaşma sağladı

Konyaspor, Boranijasevic ve Aleksic ile anlaşma sağladı

Konyaspor, sağ bek oyuncusu Nikola Boranijasevic ile 1+1 yıllık, orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile de 2+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde futbolcular ve kulüp yetkilileri konuştu.

08.08.2024 17:11
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Konyaspor, tecrübeli sağ bek oyuncusu Nikola Boranijasevic ile 1+1 yıllık, tecrübeli orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile de 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor dün akşam saatlerinde Konya'ya getirdiği sağ bek oyuncusu Nikola Boranijasevic ile 1+1 yıllık ve orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile de 2+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza törenlerinde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu.

Boranijasevic: "Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum"

İmza töreninden sonra konuşan Nikola Boranijasevic, "Konyaspor, gerçekten büyük bir camia ve ateşli taraftarı var. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızla birlikte bir bütün olacağız ve güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

Aleksic: "İmza töreni sonrası hemen antrenmana çıkacağım"

İmza töreninden sonra konuşan Danijel Aleksic, "Konya'da olduğum için çok mutluyum. İmza töreni sonrası hemen antrenmana çıkacağım. Kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızı alacağımız galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Bu arada 5 sezon formasını giydiğim Başakşehir Ailesi'ne de çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Çelik: "İki futbolcumuz da geldikleri takımda şampiyonluk yaşamış isimler"

Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik ise, "Aleksic ve Nikola ile imza törenlerini gerçekleştirdik. İkisi de tecrübeli futbolcular. İnşallah takımımıza büyük katkılar sağlayacaklardır. Aleksic'i geçtiğimiz sezonun devre arasında da almak için uğraşmıştık. İki futbolcumuz da geldikleri takımda şampiyonluk yaşamış isimler. 13 Eylül gününe kadar transfer çalışmalarımız devam edecek. Takımımızdan gidecek isimlere göre yeni transferlerimiz gerçekleşebilir. Futbol şube olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. İnşallah güzel bir sezonu geride bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Aleksic, yeşil-beyazlı takımda 9 numaralı formayı, Nikola ise 24 numaralı formayı terletecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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