Konyaspor, Caulker ile Anlaştı
Konyaspor, Caulker ile Anlaştı

Konyaspor, Caulker ile Anlaştı
18.02.2026 18:19
Steven Caulker, Konyaspor'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.

Konyaspor, Steven Caulker ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil olan Caulker, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Konyaspor'da İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli takım futbolcusu Steven Caulker, Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil oldu. Futbolculuk kariyerine Tottenham altyapısından başlayan Caulker; kariyerinde Liverpool, Southampton, Cardiff City gibi kulüplerde 100'den fazla Premier Lig maçına çıktı. Steven Caulker, Süper Lig'de ise Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük formaları giydi. Son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan'da transfer olan Caulker, bu kulüpte hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Steven Caulker'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar dileriz" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor

SON DAKİKA: Konyaspor, Caulker ile Anlaştı
