Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor'un galibiyeti hak ettiğini belirterek rakiplerini tebrik etti.

Hamzaoğlu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir önceki karşılaşmada aldıkları galibiyetin moraliyle Konya'ya geldiklerini söyledi.

Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını ifade eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un etkili oyunlarının olduğunu biliyorduk. Buradan 3 puan, en kötü 1 puanla dönebiliriz diye umutla geldik. Fakat ilk dakikalarda yediğimiz gol, bütün planlarımızı değiştirdi. Her şeye rağmen takımım iyi reaksiyon gösterdi ve mücadele etti. Pozisyonlar buldu ama maalesef golü bulamadık. Konyaspor hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Oyuncularıma da bir şey diyemem. Belki 3-0 mağlubiyet çok kötü görünse de ortaya koyduğumuz mücadeleye baktığımızda oyuncularımdan memnunum."