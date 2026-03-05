Konyaspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor Çeyrek Finale Yükseldi

05.03.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor'u 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Galibiyetin bizi seri başı olarak çeyrek finale çıkaracağını biliyorduk. Seri başı olmak çeyrek final maçını içeride oynamak adına önemli. Bugün iki takım da rotasyonlu kadrolarla sahaya çıktı. Bunun iki sebebi vardı. Lig maçımızın yakın bir fikstüre sıkıştırılması nedeniyle bazı oyuncularımızı korumak ve bugüne kadar resmi maçlarda görme fırsatı bulamadığımız oyuncuları görmek istedik. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının savunma performansından memnun olduğunu vurgulayan Palut, şunları söyledi:

"Defansif olarak memnunum. Net pozisyon vermeden, gol yemeden maçı tamamladık. Ofansta girdiğimiz pozisyonları daha dikkatli değerlendirebilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Ligde kritik durumdayız. Yarın itibariyle hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Konyaspor, Eyüpspor, Tümosan, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 00:09:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Konyaspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.