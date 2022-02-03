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Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı - Son Dakika

Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı

03.02.2022 14:54
Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile sözleşme yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile sözleşme yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştiği belirtilerek, Cikalleshi ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen futbolcu Sokol Cikalleshi, Konyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İmzanın atılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Cikalleshi, şunları kaydetti:

"Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Yarın önemli bir Giresun maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız."

Cikalleshi, salgına rağmen taraftarın takıma çok güzel destek verdiğinin anlatarak, "Bundan sonra daha çok destek vereceklerine eminim. Biz büyük bir aileyiz. Sezon sonuna kadar bu kenetlenmemiz devam edecek ve sezonu en güzel şekilde tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde başkan yardımcısı Nuh Kaygısız da yer aldı.

Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı
Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı - Son Dakika Spor


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