Konyaspor'da Deniz Türüç, TFF temsilcisine maç sonrası tepki gösterdi - Son Dakika
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Konyaspor'da Deniz Türüç, TFF temsilcisine maç sonrası tepki gösterdi

Konyaspor\'da Deniz Türüç, TFF temsilcisine maç sonrası tepki gösterdi
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TÜMOSAN Konyasporlu Deniz Türüç, Trabzonspor maçının ardından Rajmund Toth açıklama yaparken gazetecileri uyaran TFF temsilcisine tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından Toth açıklamalarına kaldığı yerden devam etti.

TÜMOSAN Konyasporlu Deniz Türüç, maçın ardından Rajmund Toth'un, maç değerlendirmesi yaptığı sırada gazetecilere belirlenen alanı geçtikleri için uyaran TFF temsilcisine tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından Toth, açıklamalarına devam etti.

Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un golüne imzasını atan Rajmund Toth, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toth'un açıklama yaptığı sırada TFF temsilcisi, gazetecileri belirlenen alanı geçtikleri için uyararak, geri gitmeleri gerektiğini belirtti. Bu sırada oradan geçen Deniz Türüç, TFF temsilcisine tepki gösterdi. Deniz Türüç ve TFF temsilcisi arasında çıkan tartışma kısa sürede sona erdi. Rajmund Toth'un da açıklamasını kaldığı yerden sürdürdü.

Sahadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Rajmund Toth, "İlk golü geçiş atağında yakaladık. Takım olarak bugün gerçekten çok savaştık. Şunu söyleyebilirim ki, bugün daha iyi olan taraf bizdik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor'da Deniz Türüç, TFF temsilcisine maç sonrası tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor'da Deniz Türüç, TFF temsilcisine maç sonrası tepki gösterdi - Son Dakika
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