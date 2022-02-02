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Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

02.02.2022 17:20
Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. İdman daha sonra sahada çabukluk hareketleri ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maç ile tamamladı.

Tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Sokol Cikalleshi idmanda yer almadı. - KONYA

Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Konyaspor, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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