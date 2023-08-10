Konyaspor, 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi Konyaspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlıların 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldı.

"AİLEVİ SEBEPLER NEDENİYLE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETMİMİZE İLETMİŞTİR"

Konuya ilişkin Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir." denildi.

KARŞILIKLI ANLAŞILARAK YOLLAR AYRILDI

Konyaspor'dan yapılan açıklamanın devamında, "Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir." ifadeleri kullanıldı.