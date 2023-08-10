Konyaspor, 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi Konyaspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlıların 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldı.
Konuya ilişkin Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir." denildi.
Konyaspor'dan yapılan açıklamanın devamında, "Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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