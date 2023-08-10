Konyaspor, 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Konyaspor, 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesini feshetti

10.08.2023 16:43

Süper Lig ekibi Konyaspor'da Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldı. Kulüp, Schneiderlin'in isteğine olumlu yaklaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Süper Lig ekibi Konyaspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlıların 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldı.

"AİLEVİ SEBEPLER NEDENİYLE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETMİMİZE İLETMİŞTİR"

Konuya ilişkin Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir." denildi.

KARŞILIKLI ANLAŞILARAK YOLLAR AYRILDI

Konyaspor'dan yapılan açıklamanın devamında, "Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

10 gün önce Konyaspor'a imza atmıştı! Manchester United'ın eski yıldızı Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi
10 gün önce Konyaspor'a imza atmıştı! Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi
10 gün önce Konyaspor'a imza atmıştı! Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi
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Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor, 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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