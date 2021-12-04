Konyaspor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü iç sahada oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü iç sahada oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, idmanı 5'e 2 pas çalışması ile devam ettirdi. Antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı. - KONYA

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