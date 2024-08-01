Konyaspor'da yeni sağ bek transferinde sona doğru - Son Dakika
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Spor

Konyaspor'da yeni sağ bek transferinde sona doğru

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, sağ bek transferinde sona gelindiğini ve transferin yarın duyurulacağını açıkladı. Korkmaz, transfer için genç bir oyuncu arayışında olduklarını belirtirken, mevcut kadrodan bir oyuncuyu da değerlendirmek istediklerini söyledi. Savunma hattında başka bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Korkmaz, transfer sürecinin sonuna kadar bekleyeceklerini ve ayrıca 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilecek bir oyuncu için de şartlara uygun bir fırsat olması durumunda kadrodan ayrılma ihtimali olan oyuncuları da gözden geçireceklerini dile getirdi.

01.08.2024 18:48
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- Konyaspor'da yeni sağ bek transferinde sona doğru

KONYA - Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, sağ bek transferinde sona gelindiğini, transferi yarın duyuracaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında sağ bek transferi ile ilgili konuşan Başkan Ömer Korkmaz, "Sağ bekle alakalı işin doğrusu bazı verim alamadığımız oyuncular var kadro içinde. Aslında birçok hocayla da çalışmışlar ama belki genç yaşlarına rağmen mevki anlamında devşirme yapabileceğimiz oyuncular var. Bununla birlikte sağ bek için genç bir oyuncu da bakmaya gayret ettik. Ama bonservis rakamları biraz yüksek olduğu için teknik heyetle birlikte konuştuğumuzda kadro içinden bir oyuncuyu görüşüp orada değerlendirmek istediğimizi söyledik. O da heyecanla karşıladı. Tabii süreç içinde o pozisyonda bir eksiğimiz olduğu bariz. Hazırlık maçlarında ve kamp döneminde oyuncunun da orada yetersiz olduğu gözlendikten sonra cuma akşamına kadar bir sağ bek transferini duyuracağız. Herhangi bir sakatlık olmazsa savunma hattında başka bir düşüncemiz yok. Bundan sonraki süreçte de bekleyeceğiz. Çünkü transferin sonuna kadar yaklaşık 35 gün bir süremiz var. Mevki olarak 8 ve 10 numara oynayabilecek yetenekte bir oyuncu eğer şartlara uygun olursa, yani bütçelerimiz içinde kalabiliyorsa tabii bu arada kadrodan ayrılması ihtimali olan oyuncular da çıkacak, muhtemelen kamp sonrası bunlarla birlikte tekrar bir daha duruma bakacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor'da yeni sağ bek transferinde sona doğru - Son Dakika

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