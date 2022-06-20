Yeşil-beyazlı ekibin altyapısında forma giyen Azat Toprak, Mevlana Halis Erdoğdu, Abdülsamet, Oğuzhan Şahin Uzun, Çağdaş Şendur, Ataberk Karababa ve Ozan Özşen de A takımla birlikte yapılan idmanda yer aldı.

Türkiye 'yi gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Konyaspor, kamp çalışmaları için Konya'da Kayacık Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor'da yeni sezon hazırlık kampı başladı - Son Dakika

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