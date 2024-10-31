Konyaspor'da Yeni Teknik Direktör: Recep Uçar

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırmıştı.