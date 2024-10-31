Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırmıştı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor'da Yeni Teknik Direktör: Recep Uçar - Son Dakika
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