Konyaspor'dan 1-0'lık Galibiyet
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor'dan 1-0'lık Galibiyet

19.03.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Konyaspor, Dünya Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek değerli bir 3 puan aldı.

SÜPER Lig'in 27'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Natura Dünya Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Natura Dünya Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Natura Dünya Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kazanmak istedikleri bir maç olduğunu belirterek, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı, ama sonuç olarak 1-0 mağlup olduk. Bu sebepten dolayı çok üzgünüz. Ama 10 günde 3 maç oynamak, 2'si deplasmanda, 1'i Beşiktaş maçı ki, Beşiktaş maçının 75 dakikasını 10 kişi oynamak kolay bir şey değildi. Fiziksel olarak mücadele etmelerinden gayet memnunum. Bunu birinci ve ikinci maçta söyledim. Bugün de aynı şekilde bunu söyleyebilirim ki, Konyaspor'un bugünkü kadrosuna baktığımızda çok ofansif bir kadroya çıktılar. Arkada geçişleri çok bulabileceğimizi, rahat pozisyona girebileceğimizi planlamıştık. Yakaladık da bunu ilk yarıda ama çıkışlarımızda çok net tercihler yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da Konya'nın hem taraftar, hem saha avantajına maruz kaldık. Duran toplardan gelen pozisyonlarla da hem golü buldular, hem de pozisyon buldular. Buradan belki bir puanla ayrılabilirdik. Ama dediğim gibi mağlup olduğumuz için üzgünüm. Şimdi önümüzde bir bayram var. Herkesin bayramını da buradan kutluyorum. Biz de bayramdan sonra Antalya'ya bir kamp geçireceğiz. Taktiksel anlamda eksiklerimizi biliyoruz. Bunları değerlendirip tekrardan döndüğümüzde daha iyi Gençlerbirliği izleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

İLHAN PALUT: DEĞERLİ BİR 3 PUAN ALDIK

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, değerli bir 3 puan aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ligin kalan maç sayısı ve puan tablosu hepinizin malumu. Geçen haftaya dönecek olursak çok değerli bir galibiyet geldi. Tabii ki böyle bir galibiyetin vermiş olduğu avantajı hemen 5 gün sonra sahamızda negatif bir şekilde kullanmak bunun değerini aşağıya çekecekti. Bu bilinçle maça hazırlandık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her puan önemli, ama tabii ki iç sahada oynuyoruz. Kazanmaya aday olduğumuz bir maçtı. Genelde hücumsal denemeleri belki tam bazı periyotlarda istediğimiz kadar olmasa da gerçekleştiren takım bizdik. İlk yarı biraz yavaş oynadık açıkçası. Oyun yönünü çevirirken, topu genişe taşırken biraz da rakibin yerleşmesine müsaade edecek kadar yavaştık. Ceza sahasında pozisyonlar oluştu ama istediğimiz yoğunlukta değildi. İkinci yarının başlangıcından memnun değilim. Biraz aşağıda başladık. Ama son yarım saat gerçekten bir baskı oluştu. Rakip bir kontra atak takımı. Dönen topları çabuk kazanmaya başladık. Geri az koşmaya başladık. Üst üste ataklar, duran toplar ve pozisyonlarla rakibimizi zorladık ve en son bir korner golüyle de maçı kazandık. Çok memnun olmadığım periyotlar var. Ama son bölümdeki kazanma arzusu ve bunun yüklenmesi gerçekten takımım adına değerli. İki maçtır sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı için onlara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir takımız. Herkes ilk 11 başlayamıyor. Burada gerçekten mental olarak güçlü duruyorlar. Takıma katkı sağlıyorlar. Bugün de bu gerçekleşti ve çok değerli bir üç puan aldık.'

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor'dan 1-0'lık Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 00:04:42. #7.12#
SON DAKİKA: Konyaspor'dan 1-0'lık Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.