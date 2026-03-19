Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor'dan Değerli 3 Puan

19.03.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Palut, başarıyı kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Palut, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin kalan haftalarında her puanın büyük önem taşıdığını aktaran Palut, iç sahada oynadıkları bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarının bilinciyle hazırlandıklarını ifade etti.

Palut, karşılaşmanın genelinde hücum denemeleri yapan tarafın kendileri olduğuna dikkati çekerek, "Zaman zaman istediğimiz tempoyu yakalayamasak da maç boyunca hücumu düşünen taraf bizdik. Ancak oyun yönünü değiştirirken ve topu geniş alana taşırken biraz yavaş kaldık, bu da rakibin yerleşmesine fırsat verdi. Son yarım saatte dönen topları daha hızlı kazandık. Üst üste ataklar ve duran toplarla rakibimizi zorladık. Sonunda da bir kornerden bulduğumuz golle maçı kazandık. Çok değerli bir 3 puan aldık." diye konuştu.

Oyuna sonradan giren futbolcuların katkısına dikkat çeken Palut, takım içindeki rekabet ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Palut, aldıkları galibiyetin taraftarları önünde daha da anlamlı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Puan durumunun farkındayız, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa bir dinlenmenin ardından çalışmalarımıza ciddiyetle devam edeceğiz. Bugün ramazan ayının son günüydü. Yarın bayram. Taraftarımızı bayram öncesi bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu vesileyle tüm ülkemizin ve camiamızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:36:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.