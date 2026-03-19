Konyaspor\'dan Değerli Galibiyet

Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör İlhan Palut, galibiyetin değerini vurguladı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gençlerbirliği karşısında çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin kalan maç sayısı ve puan tablosu hepinizin malumu. Geçen haftaya dönecek olursak çok değerli bir galibiyet. Maçın son periyodu içerisinde ama tabii ki böyle bir iyi galibiyetin vermiş olduğu avantajı hemen 5 gün sonra sahamızda negatif bir şekilde kullanmamak ve bunun değerini anlayarak bu bilinçle maça hazırlandık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her puan önemli ama tabii ki iç sahada oynuyoruz. Kazanmaya aday olduğumuz bir maçtı. Biraz yavaş oynadık açıkçası. Oyun yönünü çevirirken, topu genişe taşırken biraz daha rakibin yerleşmesine müsaade edecek kadar yavaştık. Yine ceza sahasında pozisyonlar oluştu ama istediğimiz yoğunluklar değildi. İkinci yarının başlangıcından memnun değilim. Bir tık aşağıda başladık ama son yarım saat gerçekten büyük bir baskı oluştu. Rakip bir kontra atak takımı. Dönen topları çabuk kazanmaya başladık. Bir korner golüyle de maçı kazandık. Dediğim gibi çok memnun olmadığım periyotlar var ama son bölümdeki kazanma arzusu ve bunun yüklenmesi gerçekten takımım adına değerli. İki maçtır sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı için onlara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir takımız. Herkes ilk 11 başlayamıyor. Burada gerçekten mental olarak güçlü duruyorlar. Takıma katkı sağlıyorlar. Bugün de bu gerçekleşti ve çok değerli bir 3 puan aldık. Genel manada oyunun daha dominant tarafı, kazanmaya daha yakın olan tarafı bizdik. Bunun sonucunda 3 puan almak taraftarımız önünde sevindirici" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

