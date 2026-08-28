Konyaspor, Diarra Dompe ile Anlaştı
Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TÜMOSAN Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllığına anlaştı.
Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, takımda 91 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: DHA
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