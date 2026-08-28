Konyaspor, Dompe'yi Transfer Etti
Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.
Son olarak Hamburg'ta forma giyen Dompe, Konyaspor'da 91 numaralı formayı terletecek.
Kaynak: AA
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