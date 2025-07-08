Konyaspor, Erzurum\'da Hazırlıklara Başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da başladı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, koşu ve kuvvet çalışması ile başladı. Futbolcular, iki grupta oynanan 10'a 3 ile devam eden idmanı, turnuva maçları ile tamamladı. - KONYA