Konyaspor evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi, Süper Lig'de 5'inci hafta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi, Süper Lig'de 5'inci hafta

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 5'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un golünü 2'nci dakikada Toth kaydetti.

İsmail AKKAYA/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan (Dk.82 Awaziem), Baniya, Adil, Masuaku, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç (Dk. 76 Andzouana), Toth, Gonçalves (Dk. 68 Dompe), Muleka (Dk. 82 Mustafa Mohamed)

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 57 Cabral), Mohamed Salah, Muçi (Dk.68 Dju), Aral Şimşir (Dk.68 Saviolo), Onuachu

GOL: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Melih, Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor), Aral Şimşir, Mustafa, Onana(Trabzonspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

2'nci dakikada Konyaspor, öne geçti. Ceza sahasının solundan Gonçalves'in pasında topu önünde bulan Toth'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

13'üncü dakikada Pina'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

22'nci dakikada Mustafa'nın ceza sahası yayı yakınından şutunda top üstten auta gitti.

23'üncü dakikada Melih'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

28'inci dakikada kaleci Bahadır'ın uzun pasında topu önünde bulan Deniz, ceza sahasına kadar sürdü. Deniz'in şutunda kaleci Onana topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Melih'in pasında Deniz, ikinci kez şut şansını denedi. Deniz'in şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

37'nci dakikada Gonçalves'ın pasında Totht, ceza sahasında kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Toth'un vuruşunda Onana, müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

45'inci dakikada ceza sahasında Pina'nın pasında Mohamed Salah'ın şutu üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Onuachu'nun pasında topla cezasına kadar giren Mohamed Salah'ın şutunda top üstten auta çıktı.

55'inci dakikada Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunun ardından top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Aral Şimşir'in şutu üstten auta gitti.

76'ncı dakikada Cabral'ın ceza sahasından şutunda top üstten auta çıktı.

80'inci dakikada Fabinho'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Bahadır, topu kornere çeldi.

Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi, Süper Lig'de 5'inci hafta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 23:33:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Konyaspor evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi, Süper Lig'de 5'inci hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement