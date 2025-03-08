Konyaspor, Eyüpspor Maçına Hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma ile başladı. 5'e 2 rondo oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
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