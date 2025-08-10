Konyaspor, Eyüpspor'u 4-1 Geçti

Stat: Pendik

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Talha Ülvan (Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 90+3 Mete Kaan Demir), Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal (Dk. 46 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 77 Ampem), Emre Akbaba (Dk. 46 Yalçın Kayan), Dragus, Thiam

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 70 Uğurcan Yazğılı), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 78 Muhammet Tunahan Taşçı), Aleksic (Dk. 70 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 88 Pedrinho), Umut Nayir

Goller: Dk. 5 ve 21 Umut Nayir, Dk. 33 Bardhi (Penaltıdan), Dk. 79 Adil Demirbağ (Konyaspor), Dk. 51 Halil Akbunar (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Yalçın Kayan, Dk. 89 Kerem Demirbay (Eyüpspor), Dk. 90+2 Bahadır Han Güngördü (Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.

51. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye indirdi. Yalçın Kayan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Akbunar'ın penaltı noktası hizasında sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin yanından ağlara gitti: 1-3.

54. dakikada ceza yayının solundan Dragus'un uzak köşeye yaptığı plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, uzanarak topu kornere çeldi.

79. dakikada Konyaspor, 4. kez gol sevinci yaşadı. Sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı kornerde Adil Demirbağ, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-4.

90+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Andzouana'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu iki direğin birleştiği noktadan kornere çeldi.

Konyaspor, maçı 4-1 kazandı.

Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcıları da takip etti.