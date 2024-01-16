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Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Hakan Keleş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Fahrudin Omerovic'i getirdi. Yeşil-beyazlılar, Omerovic ile yarım sezonluk anlaşma yaparak Konya Büyükşehir Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da törene katıldı ve Omerovic'e başarılar diledi.

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sözleşme imzaladı
16.01.2024 - 13:59,
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Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktör görevine Fahrudin Omerovic'i getirdi. Deneyimli teknik direktörle yarım sezonluk anlaşma yapan yeşil-beyazlılar, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. İmza törenine Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzda uzun yıllar antrenör olarak görev alan Fahrudin Omerovic'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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