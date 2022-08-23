Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak - Son Dakika
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Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak

23.08.2022 16:04
Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak

Arabam.com Konyaspor Kulübü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İslami Dayanışma Oyunları'nın düzenlenmesi sonucu zeminin yıpranması sebebiyle Fenerbahçe ile karşılaşacakları maçın, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak arabam.com Konyaspor- Fenerbahçe maçının Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağı açıklanırken, Fenerbahçe ilk kez bu statta maça çıkacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

arabam.com Konyaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fikstür gereği, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır."

Açıklamada ayrıca, kombinesi olan taraftarların PassoLig kartlarına maç biletlerinin tanımlanacağı, müsabakanın biletlerinin kısa süre içerisinde satışa çıkacağı belirtildi.

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Son Dakika Spor Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak - Son Dakika


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