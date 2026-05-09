Konyaspor, Fenerbahçe'ye 3-0 Mağlup - Son Dakika
Konyaspor, Fenerbahçe'ye 3-0 Mağlup

09.05.2026 22:29
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Fenerbahçe karşısında 3-0 yenilerek önemli bir kayıp yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Musaba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fred'in şutunda kaleci Bahadır topu çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutunda top direğe çarparak auta gitti.

56. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Brown'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

71. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

74. dakikada Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Erbil, Suat Güz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Bazoer), Adil Demirbağ ( Dk. 79 Baniya), Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 59 Bjorlo), Deniz Türüç (Dk. 68 Svendsen), Bardhi (Dk. 68 Jinho Jo), Olaigbe, Muleka (Dk. 79 Yasir Subaşı)

Yedekler: Deniz, Diogo Gonçalves Eren Cemali Yağmur, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 66 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 46 Brown), Kante, Guendouzi (Dk. 66 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Oğuz Aydın), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 80 Asensio)

Yedekler: Tarık Çetin, Skriniar, Kamil Efe Güregen, Sidiki Cherif

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Fred (dk. 13 ve 71), Brown (dk. 56) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Deniz Türüç, Jevtovic (Konyaspor), Fred, Oğuz Aydın (Fenerbahçe) - KONYA

Kaynak: İHA

