Konyaspor, Fenerbahçe'yi Ağırladı: Ahmet Çalık Unutulmadı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, Fenerbahçe'yi Ağırladı: Ahmet Çalık Unutulmadı

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç öncesinde, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anılırken, her iki takımda eksik oyuncularla sahaya çıktı.

13.01.2025 20:19
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KONYASPOR, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakim Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil üstlendi.

Fenerbahçe, cezalı Amrabat ile sakatlıkları süren Oosterwolde, Becao ve İsmail Yüksek'ten yoksun şekilde Konyaspor karşısına çıktı. Konyaspor'da ise maç formu eksik olan Josip Calusic, Alanyaspor deplasmanında kart gören Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic oynamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin 18'inci haftasında oynanan Hatayspor maçına göre ilk 11'de İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Levent Mercan ile Ambarat'ın yerine Livakovic, Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Szymanski'ye yer verdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da Alanyaspor maçın göre, Adil Demirbağ, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Umut Nayir yerine Boateng, Bazoer,

Melih ve Yusuf'u sahaya sürdü.

Maçtan önce 11 Ocak 2022 yılında geçirdiği kazada yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, koreografisi eşliğinde anıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Fenerbahçe'yi Ağırladı: Ahmet Çalık Unutulmadı - Son Dakika

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