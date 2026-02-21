Konyaspor Galatasaray'ı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor Galatasaray'ı 2-0 Mağlup Etti

Konyaspor Galatasaray\'ı 2-0 Mağlup Etti
21.02.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Andzouana'nın çaprazdan vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kale önünde Muleka'nın topuğuyla vuruşunda az farkla yandan dışarı gitti.

73. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan ön direkte çevirdiği topu kale önünde Adil ağlara gönderdi. 1-0

81. dakikada Bjorlo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi'nin ortasında kale önünde Blaz Kramer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Yasir Subaşı dk. 86), Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Olaigbe (Enis Bardhi dk. 72), Morten Bjorlo, Deniz Türüç (Jevtovic dk. 86), Muleka (Blaz Kramer dk. 66)

Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Yaser Asprilla dk. 75), Wilfred Singo, Abdülkerim Bardakcı (Lucas Torreira dk. 46), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (İlkay Gündoğan dk. 84), Leroy Sane, Yunus Akgün (Noa Lang dk. 46), Roland Sallai, Mauro İcardi (Barış Alper Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Günay Güvenç, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Adil Demirbağ (dk. 75), Blaz Kramer (dk. 81) (Konyaspor)

Sarı kart: Arif Boşluk, Deniz Türüç, Blaz Kramer, Bahadır Güngördü (Konyaspor), Eren Elmalı, Mario Lemina (Galatasaray) - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Galatasaray'ı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:41:16. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor Galatasaray'ı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.