Konyaspor Galatasaray\'ı 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Andzouana'nın çaprazdan vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kale önünde Muleka'nın topuğuyla vuruşunda az farkla yandan dışarı gitti.

73. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan ön direkte çevirdiği topu kale önünde Adil ağlara gönderdi. 1-0

81. dakikada Bjorlo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi'nin ortasında kale önünde Blaz Kramer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Yasir Subaşı dk. 86), Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Olaigbe (Enis Bardhi dk. 72), Morten Bjorlo, Deniz Türüç (Jevtovic dk. 86), Muleka (Blaz Kramer dk. 66)

Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Yaser Asprilla dk. 75), Wilfred Singo, Abdülkerim Bardakcı (Lucas Torreira dk. 46), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (İlkay Gündoğan dk. 84), Leroy Sane, Yunus Akgün (Noa Lang dk. 46), Roland Sallai, Mauro İcardi (Barış Alper Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Günay Güvenç, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Adil Demirbağ (dk. 75), Blaz Kramer (dk. 81) (Konyaspor)

Sarı kart: Arif Boşluk, Deniz Türüç, Blaz Kramer, Bahadır Güngördü (Konyaspor), Eren Elmalı, Mario Lemina (Galatasaray) - KONYA