Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında ağırlayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Konyaspor, yarın saat 19.00'da sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. - KONYA