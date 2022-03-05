Konyaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

05.03.2022 19:20
Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça takımını, Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Muslera, Jankat Yılmaz, Elabdellaou, Taylan Antalyalı, Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya yer aldı.

Teknik direktör Torrent, 27. haftada sahalarında 4-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Elabdellaou, Taylan Antalyalı ve Mustafa Muhammed'in yerine Boey, Pulgar ve Gomis'i sahaya sürdü.

İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin 27. haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de bir değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Mpoku, Galatasaray karşısında başlangıç kadrosunda yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncunun yerine Hadziahmetovic ilk 11'de görev aldı.

İlhan Palut, Galatasaray karşısına Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi ve Ahmed Hassan ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan, Konyaspor Nalçacılılar Grubu tarafından kuzey tribününde üç boyutlu koreografi yapıldı. Taraftarlara dağıtılan gözlük yardımıyla görülen koreografide; Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi mesajı verildi.

Konyaspor taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi.

YORUMLAR
500
İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray maçından notlar İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray maçından notlar İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Mart Cumartesi Konyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim? İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Mart Cumartesi Konyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim?

İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Galatasaray-Konyaspor maçı başladı!
18:42 Elon Musk, Rus haber kaynaklarının engellenmeyeceğini belirtti: Mutlak ifade özgürlüğü taraftarıyım
18:37 70 yıl önce ölen büyükannesinin fotoğrafına bakıp söylediği cümle şaşırttı: O benim
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 19:28:36. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement