Erol Bulut: "Gösterdiğimiz performans yeterli değildi" - Son Dakika
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Erol Bulut: "Gösterdiğimiz performans yeterli değildi"

17.04.2022 16:09
Erol Bulut: "Gösterdiğimiz performans yeterli değildi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra oyunun tamamen rakibin lehine döndüğünü belirterek, bugünkü gösterdikleri performansın maçı kazanma ya da berabere kalma adına yetersiz kaldığını kaydetti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra oyunun tamamen rakibin lehine döndüğünü belirterek, bugünkü gösterdikleri performansın maçı kazanma ya da berabere kalma adına yetersiz kaldığını kaydetti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bugün ilk yarıda dengeli bir oyun olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Erol Bulut, "Rakip 1-0 öne geçti. Zaten kırmızı kartı yedikten sonra oyun tamamen Konyaspor'un lehine döndü. Kırmızı karttan 3 dakika sonra ikinci golü yemiş olduk. İlk yarı sahada pozisyona giremeyen bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. İkinci yarı 10 kişi kalmamıza rağmen bir şeyler yapmaya çalıştık. Gol atmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirdik ama gösterdiğimiz performans maçı kazanmak veya berabere bitirmek açısından yeterli değildi. Nitekim Konyaspor 3 ve 4. golü attıktan sonra haklı olarak da maçı kazanmış oldu" diye konuştu. - KONYA

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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