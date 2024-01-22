Konyaspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklara başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ve 5'e 2 ile sürdürdü. İlerleyen bölümlerde top kapma çalışması yapılan antrenman, topla oyunla sona erdi.

Öte yandan, sakatlığı atlatan Gökhan Töre takımla kısmi çalışmalara başladı. Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA