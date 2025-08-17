Konyaspor Gaziantep FK\'yı 3-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao'nun ceza sahasına ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Zafer Görgen çeldi.
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun pasında kale alanı içerisinde boş kalan Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in şutu az farkla auta gitti.
82. dakikada kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla hareketlenen Andzouana kaleciyle karşı karşıya kaldı. Andzouana'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme Sitya, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Stefanescu dk. 86), Ndao (Tunahan Taşçı dk. 77), Enis Bardhi (Bjorlo dk. 77), Aleksic (Pedrinho dk. 71), Umut Nayir (Melih Bostan dk. 86)
Yedekler: Egemen Aydın, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Stefanescu, Calusic, Melih Bostan, Bjorlo, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Kevin Rodrigues, Ndiaye (Ogün Özçiçek dk. 71), Bacuna (Lungoyi dk. 55), Enver Kulasin (Osman Kalın dk. 55), Kozlowski, Alexandru Maxim (Mirza Cihan dk. 78), Boateng
Yedekler: Kağan Alkış, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Lungoyi, Muhammet Onur Başyiğit, Osman Kalın, Nazım Sangere, Ogün Özçiçek, Muhammet Taha Güneş, Ege Bulgulu
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Ndao (dk.18), Aleksic (dk. 50), Andzouana (dk. 82) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Bacuna, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Jevtovic, Adil Demirbağ, Enis Bardhi (Konyaspor) - KONYA
