Spor

Konyaspor Gaziantep FK'yı 3-0 Mağlup Etti

17.08.2025 21:19
17.08.2025 21:19
Konyaspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao'nun ceza sahasına ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Zafer Görgen çeldi.

50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun pasında kale alanı içerisinde boş kalan Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in şutu az farkla auta gitti.

82. dakikada kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla hareketlenen Andzouana kaleciyle karşı karşıya kaldı. Andzouana'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme Sitya, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Stefanescu dk. 86), Ndao (Tunahan Taşçı dk. 77), Enis Bardhi (Bjorlo dk. 77), Aleksic (Pedrinho dk. 71), Umut Nayir (Melih Bostan dk. 86)

Yedekler: Egemen Aydın, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Stefanescu, Calusic, Melih Bostan, Bjorlo, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Kevin Rodrigues, Ndiaye (Ogün Özçiçek dk. 71), Bacuna (Lungoyi dk. 55), Enver Kulasin (Osman Kalın dk. 55), Kozlowski, Alexandru Maxim (Mirza Cihan dk. 78), Boateng

Yedekler: Kağan Alkış, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Lungoyi, Muhammet Onur Başyiğit, Osman Kalın, Nazım Sangere, Ogün Özçiçek, Muhammet Taha Güneş, Ege Bulgulu

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Ndao (dk.18), Aleksic (dk. 50), Andzouana (dk. 82) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bacuna, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Jevtovic, Adil Demirbağ, Enis Bardhi (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
