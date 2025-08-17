Konyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Yendi

17.08.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ederek sezonu iki galibiyetle açtı.

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konyaspor'un tarihinde üçüncü kez ilk iki maçı kazanarak sezona başladığını hatırlatarak, "İlk haftayı, ilk deplasman sonrasında evimizde oynadığımız ilk müsabakayı, kazanarak başlamak istiyorduk. Teknik detay dışında bence kazanma isteğimizi sahaya yansıttığımız ve kazandığımız bir maç oldu. Eyüpspor deplasmanı sonrası o maçın daha anlamlı hale gelebilmesi adına iç sahada kazanmamız gerekiyordu. Bunun için de ortaya çok ciddi mücadele, efor koyan, oyuna giren girmeyen bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ayaklarına sağlık. Konyaspor, tarihinde sanırsam üçüncü kez sezona ikide iki yaparak başlıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'ANLAMLI BİR GALİBİYETTİ'

Anlamlı bir galibiyet olduğunu ifade eden Recep Uçar, "Çok değerli, anlamlı bir galibiyet. Bundan dolayı tekrar tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı ilkler var, Ndao 1000'inci golümüzü attı. Ondan dolayı kulüp tarihine geçti. Çok özveriyle çalışıyor. İyi niyetli çalışıyor. Kampı da iyi geçirdi. Bunu da hak ediyordu, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eylül ayında A Milli Futbol Takımı'nın maçının Konya'da oynanacağını hatırlatan Uçar, "Eylül başında buraya milli takım geliyor. Sizler gibi bizim de birçok oyuncumuz milli takıma göz kırpıyor. Adil bugün gene asistle devam etti. İnanılmaz özverili mücadelesinin yanında, geçen hafta gol, bu hafta asist ilave etti. Umarım çocuklar emeklerinin karşılığını alırlar. Sahadaki yerli olarak başlayan bütün oyuncularımızın aslında birçok şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Umarım da onların bu emekleri, azimleri, mücadeleleri karşılığını bulur, bulacağını da düşünüyorum. Eylül ayındaki maçta en azından bir, iki oyuncumuzun sahada görmek beni, sizleri ve bütün Konya şehrini mutlu edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

İSMET TAŞDEMİR: ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ YAPTIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor'u tebrik edip, "İyi maçtı, kırılma anları çok oldu bizim adımıza. İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor'a döndü. Biz orayı kıramadık. Dolayısıyla kıramayınca da ikinci golü yedikten sonra oyun tamamen koptu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Ama yetmedi. Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Görüntü Dükümü:

- Recep Uçar açıklama

- İsmet Taşdemir açıklama

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, İsmet Taşdemir, Gaziantep FK, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Kanser taramasında SMS dönemi Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek Kanser taramasında SMS dönemi! Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek
Yer: Diyarbakır Eşi ölünce evinde sakladığı ’hazine’yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
’General Hospital’ dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti 'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti
Memur ve emeklinin gözü bu görüşmede Zam pazarlığı son düzlükte Memur ve emeklinin gözü bu görüşmede! Zam pazarlığı son düzlükte
Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı
Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı Rusya'da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 22:29:34. #7.12#
SON DAKİKA: Konyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.