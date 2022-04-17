Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti! - Son Dakika
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Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!

17.04.2022 15:42

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle ligde puanını 61'e yükselten İH Konyaspor, ilk 2 sıra için takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçı 4-1 gibi net bir skorla kazandı.

DOĞAN KIZARDI

Konyaspor'da 32'de Endri Çekici, 43'te Koka, 56'da Hadziahmetovic ve 90+4'te Michalak fileleri sarstı. Gaziantep FK'da Muhammet Demir ise 87'de ağları havalandırdı. Konuk ekipte Doğan Erdoğan 39. dakikada kırmızı kart gördü.

FARK İNDİ

Bu galibiyetle ligde puanını 61'e yükselten İH Konyaspor, ilk 2 sıra için takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti! - Son Dakika


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