Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti! - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçı 4-1 gibi net bir skorla kazandı.
Konyaspor'da 32'de Endri Çekici, 43'te Koka, 56'da Hadziahmetovic ve 90+4'te Michalak fileleri sarstı. Gaziantep FK'da Muhammet Demir ise 87'de ağları havalandırdı. Konuk ekipte Doğan Erdoğan 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle ligde puanını 61'e yükselten İH Konyaspor, ilk 2 sıra için takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.
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