Konyaspor - Gençlerbirliği: İlk Yarı Golsüz Geçti
Konyaspor - Gençlerbirliği: İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Gençlerbirliği ile 27. hafta maçında karşılaşırken, ilk yarı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Adil'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topta Adil'in ters dokunuşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

45+1. dakikada Enis Bardhi'nin pasında ceza sahasına giren Kramer'in kaleci Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Velho gole izin vermedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Muleka, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Jo Jin-Ho, Svendsen, Arif Boşluk, Bjorlo, Olaigbe

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Tom Dele-Bashiru, Traore, Franco Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Mbaye Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Furkan Özcan, Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Jevtovic, Deniz Türüç (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

