Konyaspor - Gençlerbirliği: İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Adil'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topta Adil'in ters dokunuşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
45+1. dakikada Enis Bardhi'nin pasında ceza sahasına giren Kramer'in kaleci Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Velho gole izin vermedi.
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Muleka, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Jo Jin-Ho, Svendsen, Arif Boşluk, Bjorlo, Olaigbe
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Tom Dele-Bashiru, Traore, Franco Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Mbaye Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Furkan Özcan, Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kartlar: Jevtovic, Deniz Türüç (Konyaspor) - KONYA
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?