Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra sahada devam eden idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.
Kaynak: AA
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