Konyaspor, Göztepe Maçına Hazır

- Recep Uçar: "İçeride oynayacağımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacakları Göztepe maçına iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "Özellikle içeride oynayacağımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz. Umarım istediğimize ulaşırız" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

"İçeride oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, sezonun son 7 maçını oynayacaklarını hatırlatarak, "7 maç, 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız. Rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorunda olduğumuz müsabakalar artık. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediği bir haftadayız. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Ligde baktığımızda ikinci yarı belki son haftalarda toparladılar tekrar ama onlar kendi istedikleri seviyede gitmese de fizik kalitesi iyi olan, çok iyi geçişler yapabilen, oyunun iki yönünde iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Göztepe'ye karşı çok zor bir maç bekliyor. Özellikle içeride oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımız hafta başından beri devam ediyor. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. Son maç oyun olarak isteyip arzu ettiğimiz bir oyundu ama maalesef skora yansıtamamıştık. Bundan sonraki kalan maçlarda özellikle içeride oynayacağımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz. Umarım istediğimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Yazğılı: "Oynadıkça daha iyi performans vermeye başladım"

Yeşil-beyazlı takımın defans oyuncusu Uğurcan Yazğılı ise Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "İnşallah evimizde, taraftarımızın önünde ve onların desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Son haftalarda çıkışımız vardı. Başakşehir maçında sürdürdük açıkçası ama şanssız şekilde mağlup olduk. Göztepe maçıyla bu durumu taraftarımızın desteği ile telafi etmek istiyoruz. Oynadıkça daha iyi performans vermeye başladım. Adil ile iyi bir ikili olduk. Daha önce de beraber oynadığımız maçlar vardı. Performansı devam ettirip, üstüne çıkmak istiyoruz onunla beraber. Takımımıza ne kadar katkı sağlayabilirsek biz de mutlu oluyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda devam edip, performansımızı artırıp takımımıza destek olmak istiyoruz" diye konuştu.