Konyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

30.03.2022 17:53
Konyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü iç sahada Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü iç sahada Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. İdman daha sonra sahada iki grup halinde oynanan 5'e 2 ve pas oyunu ile devam etti. Futbolcular, topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Çalışmalarda ülke milli takımlarında bulunan İbahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic, Endri Çekiçi, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi, Jose Mpoku ve Konrad Michalak yer almadı. - KONYA

Konyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor
Konyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor Göztepe deplasmanda Konya'ya yenilmedi Göztepe deplasmanda Konya'ya yenilmedi

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:10:17. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement