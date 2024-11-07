Konyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Odağımız, bütün çalışmalarımız Göztepe maçı üzerine. Bu maça da hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

"Bütün hazırlıklarımızı tamamlamaya devam ediyoruz"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Başakşehir maçı, ekibimizle birlikte çıktığımız ilk maçtı. Seyircimizin güzel desteği ile galibiyetle kapatmak bizi mutlu etti. Ama Başakşehir dosyasını pazartesi günü kapattık. Dün itibariyle de deplasmanda oynayacağımız Göztepe maçı hazırlıklarına başladık. Artık tamamen odağımız, bütün çalışmalarımız Göztepe maçı üzerine. Bu maça da hazırlıklarımız devam ediyor. Göztepe evinde kaybetmeyen bir takım. İç sahada çok arzulu ve coşkulu oynayan bir takım. Ligimizin en iyi iç saha takımlarından bir tanesi. Amacımız iyi futbol oynayıp herkesi mutlu edebilecek bir sonuçla dönebilmek. Onun için de bütün hazırlarımızı tamamlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Göztepe'yi deviren bir takım olabilmek istiyoruz"

Orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ise, maç hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Elbette ki her zaman galibiyet, sonraki müsabakaya hazırlanmak daha iyi bir pozitif mod açısından ve öz güvenli bir durum açısından iyi bir hazırlanma süreci tanıyor. Tabii ki kendi iç sahalarında uzun süredir kaybetmeyen bir Göztepe var. En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu Göztepe'yi deviren bir takım olabilmek istiyoruz" diye konuştu. - KONYA