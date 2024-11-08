Konyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başlarken 5'e 3 top kapma çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA