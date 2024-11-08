Konyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başlarken 5'e 3 top kapma çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
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