Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Adil'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
73. dakikada Nazım Sangere'nin sol kanattan ortasında Emesrson'un kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.
77. dakikada Victor Hugo'nun ceza alanı gerisinden kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Emesrson'un kafa vuruşunda kaleci Deniz son anda topu kornere çeldi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Yasir Subaşı (Boranijasevic dk. 86), Jevtovic, Bazoer, Pedrinho (Bjorlo dk. 80), Oğulcan Ülgün (Aleksic dk. 62), Yusuf Erdoğan (Umut Nayir dk. 80), Kramer
Yedekler: Slowik, Prip, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Utku Eriş, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Göztepe: Mateuz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Nielsen dk. 46), Koray Günter, Ogün Bayrak (Bokele dk. 62), Anthony Dennis, Doğan Erdoğan (Victor Hugo dk. 76), İsmail Köybaşı (Nazım Sangare dk. 62), Juan (Emesrson dk. 6), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Furkan Bayır, Tijanic
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Kramer (dk. 24) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Heliton, Nazım Sangare (Göztepe), Kramer, Adil Demirbağ, Ndao, Deniz Ertaş (Konyaspor) - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Göztepe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?