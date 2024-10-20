Konyaspor Hatalarını Açıkladı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor Hatalarını Açıkladı

Fatih Serkan Albayrak, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçta bireysel hataların etkili olduğunu söyledi.

20.10.2024 19:15
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Beşiktaş karşısında oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyleyen Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, buna rağmen bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Maçın içerisinde yapmış olduğumuz bireysel hataya kadar dengeli bir müsabaka oldu. Rakibi 3-4-3 şeklinde karşıladık. Bunda başarılı da olduk. Bazen oyun disiplinine uymadığımızda Beşiktaş geçişleri iyi yaptı. Akan oyunda topu kaptırdığımızda blok aralarındaki mesafeler uzayınca Beşiktaş, kaliteli ayaklarıyla tehlikeli oldu. Yediğimiz goller tamamen kendi hatalarımızdan geldi. Takımımızın mücadele gücü iyiydi. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Ama bazen duygularla hareket edebiliyorsunuz. Duygularla hareket ettiğiniz zaman da oyundan kopabiliyorsunuz. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Avrupa kupalarında da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetenekli oyunculara sahip olduklarını da belirten Albayrak, daha fazla özgüvenli olmaları gerektiğine dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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